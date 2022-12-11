В Адыгее завершился Кубок России по вольной борьбе среди мужчин

В турнире приняли участие около 100 спортсменов из семи регионов России. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Майкопе прошел Кубок России по вольной борьбе среди мужчин. Соревнования были приурочены к 100-летию государственности республики.

- В турнире приняли участие около 100 спортсменов из семи регионов России: Москвы, Северной Осетии – Алании, Бурятии, Дагестана, Чечни, Крыма, Красноярского края. В составе команд – именитые борцы, в том числе члены сборной России. Они продемонстрировали высочайший уровень борьбы, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», соревнования такого уровня прошли в Адыгее впервые. По итогам финальных боев, тройку лидеров заняли Дагестан, Северная Осетия-Алания и Москва.

В республике идет возрождение вольной борьбы. За последние годы интерес к ней значительно повысился. На данный момент вольной борьбой занимаются 430 ребят.