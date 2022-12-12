Погода в Адыгее 12 декабря 2022: неделя начнется с дождей

Узнали, какой будет погода в Адыгее 12 декабря 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 12 декабря 2022.

В Майкопе 12 декабря ожидается пасмурный день. Максимальная температура воздуха +11°C. Ветер восточный, 2 м/с. В республиканской столице неделя начнется с небольшого дождя. К вечеру температура опустится до +5°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет с переменной облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +13°C. Ветер южный, 2 м/с. Местами также пройдут дожди. Ночью столбик термометра опустится до +6°C. Ветер южный, 2 м/с.