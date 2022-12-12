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НовостиОбщество12 декабря 2022 4:59

Дождь с мокрым снегом ожидается в Краснодарском крае

Смешанные осадки прогнозируют в первой половине недели
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Заснеженные машины

Заснеженные машины

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дождь с мокрым снегом ожидается в первой половине недели на Кубани. Об этом 12 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Сильные осадки пройдут в европейской части России из-за выхода южного циклона. Краснодарский край накроют дожди и мокрый снег, - цитирует Вильфанда ТАСС.

Синоптики отмечают, что сложной ситуация станет для автомобилистов. Дороги могут покрыться ледяной корочкой, а сильные осадки будут существенно ухудшать видимость.