Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Конституции России

Фото: admkrai.krasnodar.ru

12 декабря в России отмечается День Конституции. С праздником жителей Краснодарского края поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Благодарен всем жителям нашего региона за кропотливый труд и неравнодушие к судьбе России и родной Кубани, - написал Кондратьев.

Глава региона добавил, что наш край уверенно движется вперед, достойно отвечая на любые вызовы времени.

- Мы строим новые соцобъекты, работаем над повышением качества медпомощи и образования, благоустраиваем города и станицы, поддерживаем тех, кто мужественно отстаивает интересы Родины в зоне спецоперации на Украине, - заключил губернатор.

В пресс-службе администрации напомнили, что по всему краю 12 декабря пройдут акции «Мой триколор». Волонтеры на улицах населенных пунктов будут раздавать ленты триколора, флажки и воздушные шары.

Тем временем, в Сочи, Армавире, Курганинске и в других городах и районах на фасадах зданий и сооружений организуют мэппинг-проекцию в цвета российского триколора.