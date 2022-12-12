В Адыгее переселенцам из Херсонской области вручили первые жилищные сертификаты. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее 32 переселенца из Херсонской области получили жилищные сертификаты. Об этом сообщили на заседании, посвященном вопросам поддержки беженцев. Участие в работе принял замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.

- Это очень важная задача, поставленная президентом страны. Результаты вашей работы отражены на лицах людей, которых мы сегодня видели. Очень приятно видеть улыбки в глазах людей, которые настрадались, приятно было слышать, что люди хотят остаться в вашей республике. Это о многом говорит, - отметил Алексей Ересько.

На данный момент в республике проживает 521 вынужденный переселенец. Все они находятся в четырех пунктах временного размещения, оснащенных необходимыми условиями для проживания.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Адыгее оказывают всестороннюю поддержку беженцам. Помогают с оформлением документов.

Волонтеры собирают гуманитарную помощь для экстренно переехавших. Также глава региона поручил выплатить новым жителям республики по 20 тысяч рублей для приобретения зимней одежды.