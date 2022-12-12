На улице Гагарина открылся дом культуры. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В центре Сочи возобновил работу Дом культуры. На улице Гагарина открылся бывший клуб «Строитель». В день открытых дверей гостей встретили насыщенной творческой программой.

- Долгое время здание находилось в аренде у коммерческого предприятия. И теперь у местных жителей появилась еще одна возможность наслаждаться творчеством. Мы постараемся сделать этот Дом культуры одним из самых современных в городе, - рассказала начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в дальнейшем ДК ждет ряд преобразований. В нем планируют создать зал-трансформер для концертов и спектаклей. А также открыть студию звукозаписи. Это позволит улучшить вокальные номера ребят и вывести их звучание на новый уровень.