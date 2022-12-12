Мэр Краснодара поздравил жителей с Днем Конституции

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12 декабря в России отмечается День Конституции. Основной закон страны приняли в 1993 году на всенародном голосовании. Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил местных жителей в соцсетях.

- Жители Краснодара — трудолюбивые, любящие свой город и свое Отечество. И в этом — залог успехов и динамичного развития кубанской столицы во всех сферах и областях. Мы все хотим видеть нашу Родину сильной и независимой, и е благополучие и процветание зависит от умения каждого эффективно работать и приносить пользу родной стране, - написал Наумов.

Глава города пожелал крепкого здоровья, взаимопонимания, уверенности в своих силах, ярких достижений во имя Краснодара, Кубани и всей России.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с праздником жителей Краснодарского края поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава региона поблагодарил всех жителей за кропотливый труд и неравнодушие к судьбе России и родной Кубани.