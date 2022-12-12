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НовостиОбщество12 декабря 2022 5:46

Глава Адыгеи поздравил местных жителей с Днем Конституции России

Мурат Кумпилов пожелал землякам здоровья и успехов во славу страны
Валерия ГОДОВНИКОВА
Конституция была принята в России 29 лет назад

Конституция была принята в России 29 лет назад

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Адыгеи поздравил местных жителей с Днем Конституции России. Мурат Кумпилов пожелал землякам крепкого здоровья, благополучия и успехов во славу нашей страны.

- Конституция закрепила главные ценности нашей страны, принципы общественного и государственного устройства, - написал глава Адыгеи в своем Telegram-канале. - Убежден, что неукоснительное соблюдение положений и принципов Основного Закона России будет и впредь служить залогом наших общих успехов в будущем.

Напомним, что Конституция была принята в России 29 лет назад. С 1993 года в стране 12 декабря является государственным праздником.