Конституция была принята в России 29 лет назад Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Адыгеи поздравил местных жителей с Днем Конституции России. Мурат Кумпилов пожелал землякам крепкого здоровья, благополучия и успехов во славу нашей страны.

- Конституция закрепила главные ценности нашей страны, принципы общественного и государственного устройства, - написал глава Адыгеи в своем Telegram-канале. - Убежден, что неукоснительное соблюдение положений и принципов Основного Закона России будет и впредь служить залогом наших общих успехов в будущем.

Напомним, что Конституция была принята в России 29 лет назад. С 1993 года в стране 12 декабря является государственным праздником.