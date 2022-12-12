Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 5:50

Что произошло за ночь 12 декабря в Краснодарском крае: В Сочи за использование беспилотников грозит штраф до полумиллиона рублей

Что произошло за ночь 12 декабря в Краснодарском крае
Алексей ГУК
Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

В Сочи за использование беспилотников грозит штраф до полумиллиона рублей. Введен временный запрет с 12 декабря.

Комедию с Бортич и Майковым снимают в Краснодарском крае. «Танцуй, Селедка!» выйдет в прокат в 2023 году.

В очереди на Керченскую переправу стоят 288 автомобилей. Водителям большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы.

Ростовчанина будут судить за обман на Кубани при продаже стройматериалов. На время следствия мужчина подписал подписку о невыезде.