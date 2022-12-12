Что произошло за ночь 12 декабря в Краснодарском крае: В Сочи за использование беспилотников грозит штраф до полумиллиона рублей

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В Сочи за использование беспилотников грозит штраф до полумиллиона рублей. Введен временный запрет с 12 декабря.

Комедию с Бортич и Майковым снимают в Краснодарском крае. «Танцуй, Селедка!» выйдет в прокат в 2023 году.

В очереди на Керченскую переправу стоят 288 автомобилей. Водителям большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы.

Ростовчанина будут судить за обман на Кубани при продаже стройматериалов. На время следствия мужчина подписал подписку о невыезде.