Кубань вошла в тройку регионов России по запросу жителей на покупку недвижимости за границей

Рейтинг запросов на недвижимость за границей

Краснодарский край вошел в тройку российских регионов по доле запросов жителей на покупку недвижимости за границей. Кубань уступила только Москве и Санкт-Петербургу.

- 44,6% жителей Москвы рассматривают покупку недвижимости за границей. В Санкт-Петербурге такой запрос возникает у 10% жителей. Доля запросов в Краснодарском крае составила 4,9%, - сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Tranio.

Россияне чаще всего рассматривают и покупают недвижимость в Турции, ОАЭ, Грузии, Испании и Греции.