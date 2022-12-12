2% жителей Краснодара ненавидят Новый год из-за шумных соседей

Как к Новому году относятся жители Краснодара, выяснили эксперты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперты провели опрос и узнали, как жители Краснодара относятся к Новому году. Больше трети очень любят зимний праздник.

- 34% краснодарцев очень любят Новый год с детства, еще 30% — любят «без фанатизма». Равнодушны - 29% жителей, - сообщила аналитики SuperJob.

5% жителей Краснодара признались, что не любят Новый год, еще 2% — ненавидят праздник из-за шумных соседей.

По данным исследователей, женщинам Новый год приносит больше позитивных эмоций, чем мужчинам.