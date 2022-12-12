Жители Сочи сдали нормы ГТО на спортивном празднике

Участники ставили рекорды в стрельбе из электронного оружия, прыгали в длину с места и выполняли различные отжимания. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи на площади Флага прошел большой спортивный праздник. На фестивале, приуроченному ко Дню Конституции России, местные жители сдали нормы ГТО.

- Мы стараемся сделать формат сдачи ГТО максимально доступным и интересным для наших жителей. Мероприятия проводим для всех возрастных групп. Таким образом, активный образ жизни становится семейной традицией. Важно, чтобы те, кто уже завоевал свой золотой знак – не останавливались, - рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Участники ставили рекорды в стрельбе из электронного оружия, прыгали в длину с места и выполняли различные отжимания. Малыши соревновались в забеге на надувном спорткомплексе. А для отличников ГТО организовали отдельный забег.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», свои силы в испытаниях попробовали 300 сочинцев. По завершении праздника специалисты рассказали им о нормативах ГТО и привилегиях обладателей знаков ГТО.