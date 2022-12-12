Приставы взыскали более 300 тысяч рублей возмещения материального вреда на Кубани

Работа в данном направлении продолжается

Жителя хутора Сербин Славянского района возместить причиненный материальный ущерб на 316 тысяч рублей побудили судебные приставы. В ведомстве не уточнили, за что мужчине была выставлена такая сумма. Но долг удалось выбить после того, как над имуществом семьи нависла угроза.

- У мужчины имущества и какие-либо доходов не было. По всей видимости, неплательщик рассчитывал, что на этом процесс взыскания и завершится. Но взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Исходя из данной законодательной нормы, судебный пристав направил в суд заявление о выделе доли должника. Спустя несколько дней гражданин погасил задолженность в полном объеме. Кроме этого, оплатил исполнительский сбор.