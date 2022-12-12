Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 7:18

Приставы взыскали более 300 тысяч рублей возмещения материального вреда на Кубани

Под угрозой было общее имущество семьи
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Работа в данном направлении продолжается

Работа в данном направлении продолжается

Жителя хутора Сербин Славянского района возместить причиненный материальный ущерб на 316 тысяч рублей побудили судебные приставы. В ведомстве не уточнили, за что мужчине была выставлена такая сумма. Но долг удалось выбить после того, как над имуществом семьи нависла угроза.

- У мужчины имущества и какие-либо доходов не было. По всей видимости, неплательщик рассчитывал, что на этом процесс взыскания и завершится. Но взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Исходя из данной законодательной нормы, судебный пристав направил в суд заявление о выделе доли должника. Спустя несколько дней гражданин погасил задолженность в полном объеме. Кроме этого, оплатил исполнительский сбор.