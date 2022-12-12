Революционное лечение онкологических заболеваний обсудили в эфире радио «КП» - Краснодар»

Здоровый разговор

Гостем популярной передачи на радиостанции «Комсомольская правда» - Краснодар» стал известный многим краснодарцам врач-онколог, заведующий онкологической службой клиники «Евроонко», член Европейского общества онкологов и Российской Ассоциации онкоурологов Антон Ёлкин.

В Краснодарском крае ежегодно выявляется более 26 тысяч случаев злокачественных опухолей, поэтому тема передачи – «Таргетная терапия при лечении онкозаболеваний» – была очень актуальной. Это один из самых «молодых» и наиболее перспективных способов лекарственной терапии.

Здоровый разговор

Врач «Евроонко» рассказал, каким образом таргетные препараты воздействует на «мишени» в опухолевых клетках и останавливают их способность бесконтрольно делиться, как обнаружить эти «мишени» с помощью молекулярно-генетических тестов, можно ли сочетать таргетную и химиотерапию и всем ли онкопациентам показано это революционное лечение.

По доброй традиции в конце передачи разыгрывался сертификат на обследования в клинике «Евроонко» на 5000 рублей, но на этот раз Антону Ёлкину было непросто выбрать из множества поступивших вопросов самый, на его взгляд, интересный. В итоге «Билет здоровья» достался слушателю из поселка Белая Глина Краснодарского края, который рассказал про свой уникальный случай и поинтересовался, действует ли таргетная терапия на метастазы при раке предстательной железы.

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