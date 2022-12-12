Въезды в Краснодар утром 12 декабря сковали пробки

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Два автомобильных затора образовались на въезде в Краснодар со стороны Адыгеи утром 12 декабря. Пробки сковали трассы перед Яблоновским и Тургеневским мостами. Причиной сложной ситуации на дорогах стали ДТП.

Пробка в 4 километра растянулась перед Тургеневским мостом. Вереница в 1 километр выстроилась перед Яблоновским мостом. По данным «Яндекс.Карты», другие въезды и выезды Краснодара свободны.

Кроме этого, из-за ремонтных работ затор можно наблюдать на Джубгинском шоссе. Из-за ДТП автомобили еле едут в районе поселка Знаменского.