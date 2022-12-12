ВТБ: больше половины вкладов в юанях держат клиенты старше 50 лет

ВТБ проанализировал портрет вкладчиков, выбирающих для сбережений китайскую валюту. 67% по объему размещенных средств приходится на клиентов старше 50 лет, при этом по числу открытых вкладов эта категория занимает треть от всех клиентов. Преимущественным спросом депозиты в юанях пользуются у мужчин.

Наибольший объем депозитов в юанях хранят клиенты 50-59 лет – 45%. Каждый пятый вклад приходится на людей 40-49 лет и старше 60 лет. Вкладчики до 40 лет занимают в этой категории чуть больше 10%.

По числу открытых депозитов лидирует группа 40-49 лет – на них приходится треть от всех вкладов. Четверть – на клиентов 30-39 лет, пятая часть – на людей 50-59 лет.

Преимущественно вкладами в юанях пользуются мужчины – они в этом году открыли 60% всех депозитов в китайской валюте. По объему на них приходится три четверти (75%) средств, размещенных в этот инструмент.

Наиболее активно открывают юаневые депозиты москвичи – 27% всех новых вкладов в китайской валюте и 35% размещенных в банке юаней. Еще по 7% таких депозитов в ВТБ открыли жители Санкт-Петербурга и Московской области.

Всего с начала октября вкладчики разместили в ВТБ свыше 7 тыс. вкладов на 4,4 млрд юаней. Наибольшим спросом пользуется трехмесячный депозит, средний чек по которому составляет порядка 420 тыс. юаней.

«Спрос клиентов ВТБ на депозиты в китайской валюте повысился в октябре, после перезапуска нашего продукта. Только с начала октября они открыли более 3 тыс. депозитов в китайской валюте на сумму почти 1,2 млрд юаней. В результате по итогам ноября юани занимали почти 7% в общем объеме валютных вкладов банка. По нашим прогнозам, повышенный спрос на такие вклады сохранится и дальше», – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

«Вклад в будущее» в юанях можно открыть на срок от трех месяцев до года, минимальная сумма размещения в дистанционных каналах составляет 100 юаней.