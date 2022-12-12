В ближайшие годы выращивание тепличных овощей планируют увеличить до 130-140 тысяч тонн Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 104 тысяч тонн тепличных овощей собрали на Кубани с начала 2022 года. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Из всего объема 54,3 тысячи тонн урожая приходятся на огурцы, а 48 тысяч тонн – на томаты. Отмечается, что регион входит в тройку лидеров по выращиванию овощей в защищенном грунте.

– Благоприятный климат и развитие высокотехнологичных комплексов позволяет выращивать в регионе свыше 40 видов овощных культур, - отметил Вениамин Кондратьев. - Сегодня мы полностью обеспечиваем свою потребность с учетом миллионов отдыхающих, а также активно поставляем свежие овощи в другие регионы страны.

Всего в 2022 году на Кубани планируют собрать 112 тысяч тонн тепличных овощей. А в ближайшие годы показатель рассчитывают увеличить до 130-140 тысяч тонн.

По словам главы региона, сделать это позволит расширение площади теплиц, внедрение новых технологий выращивания, использование высокоурожайных сортов и строительство новых тепличных комплексов.