В медучреждении установили новое оборудование и заменили мебель Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Динском районе Кубани капитально отремонтировали участковую больницу. Медучреждение обновили в станице Нововеличковской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В больнице, в частности, заменили кровлю, коммуникации для энергоснабжения, отопления, водоснабжения, оборудовали оконные блоки и систему вентиляции. Кроме того, в здании отремонтировали пол, стены, потолки, выполнили отделочные работы, установили новое медоборудование и заменили мебель.

- К нормативным требованиям привели хирургический, прививочный и процедурные кабинеты. Наша задача обеспечить не только комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, но и повысить качество оказания медицинской помощи, - отметил главврач Динской ЦРБ Сергей Чикишев.

Всего в 2022 году на Кубани ремонтируют шесть медучреждений. Работы уже завершили в Динском и Кореновском районах.