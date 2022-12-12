В 2022 году клиенты РНКБ оформили более 100 тысяч виртуальных карт для онлайн-расчетов

С начала 2022 года клиенты банка оформили более 100 тысяч виртуальных карт. У таких карт нет физического носителя (пластика), но есть банковский счет, реквизиты и денежные средства на остатке. За последний год количество оформленных в РНКБ виртуальных карт увеличилось более чем в два раза, поскольку клиенты оценили преимущества онлайн-платежей, для которых не нужен физический носитель карт.

Виртуальная карта обладает полным функционалом обычной карты и в том числе обеспечивает быструю и безопасную оплату покупок в интернете. Кроме того, на ней можно хранить деньги и совершать с ее помощью переводы на другие карты и счета, оплачивать коммунальные услуги и пр. Карту также можно добавить в платежное приложение Mir Pay – и производить оплату смартфоном в обычных магазинах. Открыть виртуальную карту можно самостоятельно без визита в офис с помощью мобильного приложения РНКБ 24/7.

Примерно две трети операций по виртуальным картам РНКБ составляют переводы физических лиц, а еще треть – покупки в онлайн-магазинах. За 11 месяцев 2022 года количество операций по таким картам составило 2,7 млн штук – это примерно в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Сумма операций за 11 месяцев 2022 года составила 505,6 млн рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2021 года. Абсолютными лидерами среди получателей платежей виртуальными картами РНКБ являются крупнейшие торговые оптовые маркетплейсы и интернет-магазины, при этом средний чек платежа в 2022 году составил 1179 рублей.

Отметим, что клиенты, которые регулярно делают покупки при помощи виртуальных карт, гораздо реже становятся жертвами мошенников. В том числе они знают основное правило безопасности - что номер карты, срок ее действия и CVV-код можно использовать при оплате покупок в Интернете на проверенных сайтах, но нельзя говорить посторонним людям по телефону, даже если они представляются сотрудниками банка.