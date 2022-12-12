На Кубани за сутки COVID-19 заболел 31 человек, в том числе трое детей

На Кубани за сутки выявили 31 новый случай заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 31 новый случай заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у троих детей, самому младшему из которых девять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 15 положительных результатов, в Сочи - 4, в Тбилисском районе – 3. По два пациента прибавилось в Ленинградском и Тимашевском муниципалитетах, по одному - в Новороссийске, Мостовском, Калининском, Новокубанском и Кореновском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.