Женщина переходила дорогу не по «зебре» Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани грузовик насмерть сбил 80-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в субботу, 10 декабря, в Крымском районе. Большегруз Volvo ближе к 18:00 проезжал по трассе Славянск-на-Кубани - Крымск. Предварительно, женщина в этот момент переходила дорогу не по пешеходному переходу. Не заметив пенсионерку, 58-летний водитель не успел притормозить и сбил ее.

- В результате происшествия пенсионерка от полученных травм погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.