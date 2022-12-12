Концерт памяти солистов Кубанского казачьего хора прошел в Краснодаре Фото: пресс-служба Кубанского казачьего хора

Концерт памяти солистов Кубанского казачьего хора прошел в Краснодаре. Мероприятие состоялось при полном аншлаге. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

Артисты исполнили такие известные произведения, как «Ой пры лужку пры лужке», «Солнцэ нызэнько», «За Сибиром», «Буря мглою небо кроет», гимн Кубани. А во время музыкальных и танцевальных номеров на экран сцены выводились архивные фотографии, видео с репетиций коллектива, концертов в разные годы на разных площадках страны и за рубежом.

В том числе на концерте исполнили танцевально-хореографические постановки заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств Республики Адыгея и Украины, Героя труда Кубани Николая Кубаря - «Молодычка», «Крыло».

В числе гостей мероприятия в зале находились семьи, родственники и близкие артистов Кубанского казачьего хора, памяти которых состоялся концерт. Под композицию «Вечная память» на экране вывели имена почивших артистов коллектива.

- История Кубанского казачьего хора начинается в 1811 году. Нельзя забывать имена тех, кто был до нас: люди умирают, но песни остаются, в них заложена душа народная. Во песнях мы не только воздаем дань памяти, но и сливаемся, благодаря силе музыки, объединяемся в единый великий русский народ, - отметил на концерте художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.