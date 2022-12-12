Улица имени Владимира Жириновского появится в в жилом районе Новознаменском Фото: krd.ru
В Краснодаре появится улица имени Владимира Жириновского. Наименование обсудят 15 декабря на 51-м очередном заседании городской думы.
Известно, что улица имени Владимира Жириновского будет находиться в жилом районе Новознаменском.
- В муниципальном образовании город Краснодар в районе жилого района Новознаменского, с юга на север, - говорится о месте в проекте решения городской Думы.
Напомним, Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года. Политик скончался на 76-м году жизни.