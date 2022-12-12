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НовостиОбщество12 декабря 2022 9:46

В Краснодаре появится улица имени Владимира Жириновского

Наименование улицы рассмотрят на очередном заседании городской думы
Светлана ОВДЕЙ
Улица имени Владимира Жириновского появится в в жилом районе Новознаменском Фото: krd.ru

Улица имени Владимира Жириновского появится в в жилом районе Новознаменском Фото: krd.ru

В Краснодаре появится улица имени Владимира Жириновского. Наименование обсудят 15 декабря на 51-м очередном заседании городской думы.

Известно, что улица имени Владимира Жириновского будет находиться в жилом районе Новознаменском.

- В муниципальном образовании город Краснодар в районе жилого района Новознаменского, с юга на север, - говорится о месте в проекте решения городской Думы.

Напомним, Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года. Политик скончался на 76-м году жизни.