Улица имени Владимира Жириновского появится в в жилом районе Новознаменском Фото: krd.ru

В Краснодаре появится улица имени Владимира Жириновского. Наименование обсудят 15 декабря на 51-м очередном заседании городской думы.

Известно, что улица имени Владимира Жириновского будет находиться в жилом районе Новознаменском.

- В муниципальном образовании город Краснодар в районе жилого района Новознаменского, с юга на север, - говорится о месте в проекте решения городской Думы.

Напомним, Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года. Политик скончался на 76-м году жизни.