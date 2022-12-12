Майкопский ансамбль «Казачата» взял гран-при на Всероссийском хоровом фестивале. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Майкопский ансамбль «Казачата» взял гран-при на Всероссийском хоровом фестивале. Награждение победителей прошло в Российском национальном музее музыки в Москве.

- В течение года в отборочных этапах фестиваля приняли участие более 21 тысячи конкурсантов, 1200 народных хоров из 84 субъектов России, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в финальный этап конкурса прошли 15 детских и 24 взрослых коллектива. Республиканский ансамбль прошел региональный отбор, а затем одержал победу во всероссийском этапе.