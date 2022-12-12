Более 44 млрд рублей поступило в бюджет Краснодара с начала 2022 года Фото: krd.ru

Более 44 млрд рублей поступило в бюджет Краснодара с начала 2022 года. Об этом сообщил директор департамента финансов Александр Чулков на аппаратном совещании.

Всего в местный бюджет поступило 44 млрд 605 млн рублей. Собственные доходы в этой сумме составили 23 млрд 357 млн рублей.

Отмечается, что городской бюджет по собственным доходам выполнен. До конца года в краевом центре планируют собрать почти 1,5 млрд рублей дополнительных доходов.

- Они очень пригодятся в начале 2023 года для финансирования первоочередных расходов, - отметил Александр Чулков.

Расходы бюджета Краснодара за этот же период составили 43 млрд 244 млн рублей. Отмечается, что 55% средств или 23 млрд 715 млн рублей направлены на социальную сферу, дорожное хозяйство профинансировано на 3 млрд 584 млн рублей, ЖКХ – на 3 млрд 113 млн рублей, капитальное строительство – на 8 млрд 500 млн рублей.