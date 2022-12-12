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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:15

40 вопросов для депутатов

Парламентарии Кубани сверстали повестку дня очередного пленарного заседания
Наталья ИЛЬИНОВА

Всего на предстоящей завтра сессии ЗСК депутаты региона обсудят 40 вопросов. Сегодня председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку с депутатами. Цитата:

«Несмотря на сложные условия пандемийных 2020 и 2021 годов, а также особенности года текущего наблюдается сохранение объемов промышленного производства.

В регионе работают 134 крупных и средних производств, на которых, по июльским данным, трудится почти 70 тысяч человек.

С января по сентябрь предприятия отгрузили продукции собственного производства на 345 млрд рублей. Рост к такому же периоду прошлого года составил 114,2%.

Между тем об успехах отрасли мы говорим сдержанно и прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить динамику. Профильная госпрограмма находится в зоне особого внимания органов власти и Законодательного Собрания. В этом году она дополнилась новыми мероприятиями по поддержке отраслевиков.

Рассмотрим также на пленарном заседании вопрос о сохранении в крае социальных цен на твердое печное топливо. Проектом закона предусмотрено предоставление компенсаций поставщикам на возмещение выпадающих расходов.

Это только немного из того, что мы планируем обсудить на сессии. Вместе с тем из общей повестки сложно выделить вопросы наиболее или наименее важные. Все они в той или иной степени отвечают сегодняшним запросам», - отметил Юрий Бурлачко.

Очередное 6-е пленарное заседание ЗСК состоится завтра, 13 декабря.