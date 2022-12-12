40 вопросов для депутатов

Всего на предстоящей завтра сессии ЗСК депутаты региона обсудят 40 вопросов. Сегодня председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку с депутатами. Цитата:

«Несмотря на сложные условия пандемийных 2020 и 2021 годов, а также особенности года текущего наблюдается сохранение объемов промышленного производства.

В регионе работают 134 крупных и средних производств, на которых, по июльским данным, трудится почти 70 тысяч человек.

С января по сентябрь предприятия отгрузили продукции собственного производства на 345 млрд рублей. Рост к такому же периоду прошлого года составил 114,2%.

Между тем об успехах отрасли мы говорим сдержанно и прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить динамику. Профильная госпрограмма находится в зоне особого внимания органов власти и Законодательного Собрания. В этом году она дополнилась новыми мероприятиями по поддержке отраслевиков.

Рассмотрим также на пленарном заседании вопрос о сохранении в крае социальных цен на твердое печное топливо. Проектом закона предусмотрено предоставление компенсаций поставщикам на возмещение выпадающих расходов.

Это только немного из того, что мы планируем обсудить на сессии. Вместе с тем из общей повестки сложно выделить вопросы наиболее или наименее важные. Все они в той или иной степени отвечают сегодняшним запросам», - отметил Юрий Бурлачко.

Очередное 6-е пленарное заседание ЗСК состоится завтра, 13 декабря.