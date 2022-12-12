Начало парада - в 16:00 Фото: пресс-служба администрации Геленджика
Парад Дедов Морозов пройдет в Геленджике 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Поучаствовать в шествии могут все желающие. Необходимо одеться в костюм Деда Мороза или Снегурочки.
Участники новогоднего парада соберутся около Дворца культуры по улице Луначарского, 95 и в 16:00 пройдут по улице Ангулем и набережной до Центральной площади.
- На Центральной площади они зажгут главную елку города и начнут работу домика Деда Мороза, - уточнили в пресс-службе администрации Геленджика.