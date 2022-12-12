В Геленджике состоится шествие Дедов Морозов

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике 26 декабря официально начнется подготовка к празднованию Нового, 2023 года. Она начнется с шествия Дедов Морозов.

Как уточнили в пресс-службе города-курорта, в шествии могут принять участие все желающие. Однако есть несколько условий – хорошее настроение, борода, праздничный наряд, а также компания Снегурочки.

- Ровно в 16:00 от Дворца культуры по улице Луначарского, 95 они начнут свое новогоднее шествие, неся с собой дух праздника и даря всем жителям и гостям Геленджика настроение приближающейся феерии и чуда. Участники пройдут по улице Ангулем, по набережной до Центральной площади, - пояснили в пресс-службе Геленджика.

Планируется, что на Центральной площади участники шествия зажгут главную городскую елку. Кроме того, тут также начнет работать домик Деда Мороза.