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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:46

Филиал поликлиники №11 открыли в Краснодаре

Медучреждение находится по улице им. Лавочкина
Светлана ОВДЕЙ
Филиал поликлиники №11 открыли в Краснодаре Фото: t.me/minkovaanna23

Филиал поликлиники №11 открыли в Краснодаре Фото: t.me/minkovaanna23

Филиал поликлиники №11 открыли в Краснодаре. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова в своем telegram-канале.

Подразделение больницы находится по улице им. Лавочкина в Пашковском жилом массиве. Филиал рассчитан на обслуживание почти 30 тысяч человек.

В поликлинике подготовили кабинеты функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики и эндоскопии. Кроме восьми участковых терапевтов, пациентов будут принимать неврологи, кардиологи, эндокринологи, дерматовенерологи, отоларингологи, окулисты, хирурги, урологи и онкологи.

- В следующем году планируем в этом же здании открыть детское отделение детской городской больницы, - отметила замглавы региона.