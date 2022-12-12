Филиал поликлиники №11 открыли в Краснодаре Фото: t.me/minkovaanna23

Филиал поликлиники №11 открыли в Краснодаре. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова в своем telegram-канале.

Подразделение больницы находится по улице им. Лавочкина в Пашковском жилом массиве. Филиал рассчитан на обслуживание почти 30 тысяч человек.

В поликлинике подготовили кабинеты функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики и эндоскопии. Кроме восьми участковых терапевтов, пациентов будут принимать неврологи, кардиологи, эндокринологи, дерматовенерологи, отоларингологи, окулисты, хирурги, урологи и онкологи.

- В следующем году планируем в этом же здании открыть детское отделение детской городской больницы, - отметила замглавы региона.