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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:52

На набережной Сочи установили двухэтажную карусель с лошадками

Аттракцион там появился впервые
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Карусель из детства

Карусель из детства

Фото: Олег УМАРОВ

Впервые на центральной набережной Сочи установили двухэтажную праздничную карусель с волшебными лошадками. Аттракцион уже стал популярным местом среди туристов и местных жителей.

Яркие и необычайно красочные карусели установили на площади Морпорта на пляже Маяк. Каждая панель расписана вручную тематическими рисунками, а каждая фигура покрыта уникальным декором.

Новогоднее убранство Сочи по-настоящему притягивает. В этом году на курорте появилось много новых интересных декораций.