На набережной Сочи установили двухэтажную карусель с лошадками

Карусель из детства Фото: Олег УМАРОВ

Впервые на центральной набережной Сочи установили двухэтажную праздничную карусель с волшебными лошадками. Аттракцион уже стал популярным местом среди туристов и местных жителей.

Яркие и необычайно красочные карусели установили на площади Морпорта на пляже Маяк. Каждая панель расписана вручную тематическими рисунками, а каждая фигура покрыта уникальным декором.

Новогоднее убранство Сочи по-настоящему притягивает. В этом году на курорте появилось много новых интересных декораций.