В Сочи на А-147 в районе Катковой Щели ввели реверсивное движение

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Реверсивную схему движения ввели на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи км 122+700 – 122+750 в районе поселка Каткова Щель. Там будут проводиться ремонтные работы по укреплению склона и восстановлению асфальта.

- В этом месте на крутом изгибе дороги над обрывом в результате обильных осадков в июне 2022 года образовался активный оползень, который начал угрожать безопасности дорожного движения. С момента его возникновения специалисты наблюдали развитие ситуации, на участке были выставлены временные технические средства организации движения, - сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Принято решение ввести реверсивную схему движения на участке протяженностью 50 метров для дальнейшего проведения ремонтных работ.

- Таким образом, работы на автодороге А-147 ведутся сегодня на участке на 117-м км в районе Волконки, на 122-м км и промежутке между 143-м и 158-м километрами, в Лазаревском районе Сочи, по захваткам длиной до 1000 погонных метров. Работы в Волконке будут закончены до конца текущей недели, - добавили дорожники.

Водителей попросили быть внимательными и обращать внимание на временные знаки.