Подарки передадут детям, которые лечатся в отделении гематологии Детской краевой клинической больницы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре соберут новогодние подарки для детей с онкогематологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подарки соберут 17 декабря в рамках акции «Зеленая суббота». Принести их желающие могут в Молодежный центр на улице Сормовской, 12/11 с 11:00 до 15:00.

Отмечается, что подарки не должны быть с мягкими игрушками, конфетами и съедобными элементами. Организаторы примут развивающие игрушки, головоломки, пазлы, куклы, машинки и другие подобные предметы.

Собранные подарки 19 декабря передадут детям, которые лечатся в отделении гематологии Детской краевой клинической больницы.

- В предновогоднюю пору нам хочется поддержать ребят, скрасить их время в больнице интересными событиями и положительными эмоциями. Приглашаем всех желающих подарить детям радость в эти волшебные для каждого ребенка предновогодние дни, - отметила член президиума Российской экологической партии «Зеленые» Александра Кудзагова.