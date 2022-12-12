Жителю поселка Яблоновского Адыгеи назначили штраф за избиение полицейского

Суд признал виновным 40-летнего жителя поселка Яблоновского Адыгеи в совершении преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал виновным 40-летнего жителя поселка Яблоновского Адыгеи. Мужчине назначили штраф за избиение полицейского.

- Установлено, что в сентябре 2021 года житель поселка Яблоновского Тахтамукайского района, находясь в состоянии опьянения, нарушил общественный порядок, в связи с чем был доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», задержанный был недоволен тем, что его увезли. За это он ударил сотрудника патрульно-постовой службы кулаком в лицо.