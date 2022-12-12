Жители Геленджика в День Героев Отечества почтили память погибших

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике в 15-й раз отметили День Героев Отечества. В пресс-службе города-курорта отметили, что это особенная для местных жителей дата, к которой относятся с особым трепетом и почтением.

Мероприятие по случаю памятной даты провели у братской могилы, которая находится по улице Горной. Во время Великой Отечественной войны здесь похоронили 1433 советских солдата. Среди погибших также были жители Геленджика.

Почтить память погибших к братской могиле пришли ветераны, представители общественных организаций, школьники, местные жители. Собравшихся поздравил председатель Городской думы Геленджика Михаил Димитриев.

Он отметил, что живущие не должны забывать подвиг, совершенный советскими солдатами, которые принесли мирную жизнь на долгие годы. После этого память погибших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов.