В Сочи доходы учреждений культуры выросли почти в два раза. Итоги работы 2022 года озвучила начальник городского управления культуры Марианна Устинова.

Всего с начала года доходы учреждений составили 447 миллионов рублей. В городе провели более 21 тысячи мероприятий, которые посетили почти три миллиона человек.

В 2022 году на курорте обновили Зимний театр, отремонтировали РДК «Адлер», сельские дома культуры «Хлебороб» и «Барановка», библиотеки Центрального и Адлерского районов и детскую школу искусств №1. Специалисты привели в порядок фасад Музея истории города-курорта Сочи, продолжается ремонт в сельском Доме культуры «Шхафит».

Кроме того, мэрия курорта совместно с городским собранием Сочи частично компенсирует расходы на аренду жилья работникам культуры с 1 сентября 2022 года. Всего выплачивается 15 тысяч рублей.

Три городских учреждения культуры также получили грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Так, на курорте реализованы проекты «Влюбленные в Сочи» Музея истории города, «Академия молодых органистов» Сочинского концертно-филармонического объединения.

– В этом году утверждена концепция развития отрасли «Культура» до 2030 года, направленная на популяризацию многонационального творческого наследия города. Важно обеспечить жителям и гостям курорта увлекательный культурный досуг, привлекать дополнительные средства на развитие отрасли в виде грантовой поддержки и по федеральным и краевым программам, - отметил Сочи Алексей Копайгородский.