В Адыгее 14-летняя школьница обменяла картину на паспорт

В Доме правительства Адыгеи прошло вручение паспортов юным талантливым жителям республики. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Доме правительства Адыгеи прошло вручение паспортов юным талантливым жителям республики. 14-летняя школьница Вероника Калининская на церемонии преподнесла в подарок главе республике картину.

14-летняя школьница Вероника Калининская на церемонии преподнесла в подарок главе республике картину. Фото: https://t.me/muratkumpilov

- Вероника – ученица республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения. Она одержала немало побед и является обладателем диплома II степени за победу в классном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 12 ребят торжественно получили свои первые паспорта. Кроме того, школьникам вручили брошюру с текстом Конституции России, а также подарили планшеты.