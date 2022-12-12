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НовостиОбщество12 декабря 2022 13:11

Благотворительный турнир по мини-футболу состоится в Краснодаре

Все вырученные деньги поступят на счет фонда помощи детям «Синяя птица»
Алексей ГУК
Благотворительный турнир по мини-футболу состоится в Краснодаре

Благотворительный турнир по мини-футболу состоится в Краснодаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благотворительный турнир по мини-футболу «КУБОК SIBIRYAKCLUB – ЗИМА 2022» состоится в Краснодаре. Все вырученные деньги поступят на счет фонда помощи детям с ограниченными возможностями «Синяя птица».

Пройдут соревнования 17 декабря. Они состоятся на базе академии футбольного клуба «Краснодар» на улице Владислава Посадского, 15.

Участниками турнира станут команды бизнесменов и предпринимателей краевого центра. Играть они будут в формате 5 (полевых) + 1 (вратарь), а обслужат встречи профессиональные судьи.