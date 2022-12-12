Благотворительный турнир по мини-футболу состоится в Краснодаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благотворительный турнир по мини-футболу «КУБОК SIBIRYAKCLUB – ЗИМА 2022» состоится в Краснодаре. Все вырученные деньги поступят на счет фонда помощи детям с ограниченными возможностями «Синяя птица».

Пройдут соревнования 17 декабря. Они состоятся на базе академии футбольного клуба «Краснодар» на улице Владислава Посадского, 15.

Участниками турнира станут команды бизнесменов и предпринимателей краевого центра. Играть они будут в формате 5 (полевых) + 1 (вратарь), а обслужат встречи профессиональные судьи.