Дело в отношении судьи, сбившего велосипедиста, передали в суд Фото: из материалов дела

На Кубани передали в суд дело на бывшего краевого судью, сбившего велосипедиста. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, все произошло в апреле 2020 года в Краснодаре. Тогда судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский сбил на автомобиле Toyota велосипедиста. После этого водитель не оказал первую помощь пострадавшему и скрылся с места ДТП.

Сбитый велосипедист через несколько месяцев умер в больнице. Тем временем на Юрия Захарчевского завели уголовное дело. В качестве меры пресечения ему запретили определенные действия и арестовали имущество.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано для решения вопроса о направлении в суд, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

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