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НовостиОбщество12 декабря 2022 13:21

В центре Краснодара восемь улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
Авария оставила без света восемь улиц Фото из архива КП

Авария оставила без света восемь улиц Фото из архива КП

В центре Краснодара восемь улиц остались без света. Отключение произошло из-за аварии на линии электропередачи.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены подстанции ПС «В-201» и 13 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Володарского, Новокузнечной, Северной, Железнодорожной. Без блага цивилизации также остаются жители улиц Новороссийской, Шевченко, Головатого и Ломоносова.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.