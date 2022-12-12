Россияне предпочитают покупать на отечественных маркет-плейсах, в топ-3 – абонементы в спортклубы, книги и обувь

Аналитики МТС с помощью Big Data выяснили, что российские маркетплейсы по числу обращений и среднему чеку превзошли AliExpress, а акции в начале месяца привлекают максимальное количество покупателей. В списке бестселлеров: книги, обувь и абонементы на фитнес.

Средняя стоимость покупки в ноябре составила около 1870 рублей (это на 3% больше, чем в прошлом году), а в целом продажи на маркетплейсах увеличились в 2,7 раза. Чуть больше половины продаж прошло через Wildberries, 29% - на Ozon, на третьем месте - AliExpress (16%). Больше всех новых (уникальных) пользователей было зафиксировано в ноябре 2022 у Яндекс Маркета, его догоняют (правда, пока с большим отрывом) Ozon и Wildberries, а вот у AliExpress этот показатель упал на треть. За истекший ноябрь по сравнению с предыдущим годом россияне на 42% стали чаще выбирать сайт и приложение Lamoda и отечественные магазины товаров для дома.

Самое большое количество покупок было совершено 11 ноября. Помимо роста спроса на фитнес-абонементы (21%), книги (14%) и обувь (11%), покупки товаров для дома и косметики тоже выросли - на 9% и 7% соответственно. Стоимость абонементов за год в целом не изменилась, обувь подорожала чуть больше, чем на 10%, косметика – на 8%, «домашний уют» и книги - на 3-5%.