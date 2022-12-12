Жители курорта могут посещать Сочи Парк со скидкой

Фото: Сочи Парк

Тариф «Местный» - новинка в линейке спецпредложений зимнего сезона, стоимость такого билета - 1300 рублей.

Резиденты Сочи приобретут билет со скидкой, показав кассиру паспорт с пропиской. Предложение действует в любой день работы аттракционов, исключая новогодние праздники. Акция продлится до старта нового сезона в марте 2023 года.

Из новинок декабря на сайте sochipark.ru активны праздничные тарифы на 31 декабря: «Новогодний», стоимостью 2 500 руб, будет действовать весь праздничный день и ночь с 13.00 до 02.00, и «Новогодняя ночь», стоимостью 1 000 руб, – с 22.00 до 02.00.

Кроме того, продолжаются продажи годовых абонементов для безлимитных посещений в течение 365 дней, стоимость именного пластикового билета - 7200 рублей, что равно всего трем визитам в парк. Количество абонементов ограничено. Абонемент позволяет посещать Сочи Парк в любые дни, в том числе и периоды праздников.

Напомним, 24 декабря в Сочи Парке начинается Новогодняя сказка.

Полная линейка тарифов и билеты онлайн со скидкой на сайте.

Справочно

Сочи Парк - первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Лучший открытый парк развлечений России и СНГ (премия «Хрустальное колесо», 2015-2022), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член IAAPA. На площади 28 га расположены экстремальные, семейные и детские аттракционы, отель-замок Богатырь, детский тренировочный центр Медведия, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты, проходит более 15 разножанровых шоу.