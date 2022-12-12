Вакцинироваться от гриппа можно в любой поликлинике или в мобильных пунктах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре выросло число госпитализированных с гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили на городском аппаратном совещании.

Отмечается, что случаи заболевания участились как среди детей, так и взрослых. Вакцинация от гриппа в регионе в настоящее время продолжается. Сделать прививку можно в поликлинике или в мобильных пунктах.

- Поручил организовать выезды медиков на предприятия и организации города, чтобы желающие могли получить вакцину без отрыва от производства. Мы все вместе должны принимать меры, чтобы обезопасить себя и не стать источником заражения для других людей, - написал мэр Краснодара Евгений Наумов в своем telegram-канале.