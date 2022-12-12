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НовостиОбщество12 декабря 2022 14:19

Спасатели ищут туриста в горах Сочи

Мужчина не выходит на связь с 11 декабря
Светлана ОВДЕЙ
40-летний мужчина не вернулся и перестал выходить на связь Фото из архива КП

40-летний мужчина не вернулся и перестал выходить на связь Фото из архива КП

Спасатели ищут туриста в горах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Об исчезновении туриста сообщил его знакомый. По словам мужчины, 9 декабря двое туристов отправились в поход в район хребтов Ажек и Алек. Накануне, 11 декабря, они разделились. Так, один из мужчин остался в поселении Ажек. Его приятель – 40-летний житель Сочи - ушел в сторону горы Семеновский Шпиль через хребет Алек.

Турист должен был вернуться к концу дня, но не пришел и перестал выходить на связь. После исчезновения мужчины его знакомый обратился за помощью к спасателям. Уточняется, что группа не регистрировалась в спасательных службах.

- Для проведения поисково-спасательных работ с базы ЮРПСО МЧС выехали две смены спасателей. Одна группа начнет поиск в районе хребта Ажек, другая - с хребта Алек. Также самостоятельный поиск организовал друг туриста, который изначально и позвонил в МЧС, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.