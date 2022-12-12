Паспорта получили 12 юных сочинцев Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Сочи школьникам вручили паспорта в День конституции РФ. Документ получили 12 юных жителей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Паспорта, в частности, выдали активистам волонтерского движения, спортивной и культурной отраслей, учеников казачьих классов. Документы школьникам, которым исполнилось 14 лет, вручил глава города Алексей Копайгородский.

- В День Конституции РФ вы получаете паспорта и становитесь полноправными гражданами. Мы, взрослые, верим в вас и гордимся вами. Убежден, что вы станете настоящими патриотами, найдете достойное место в жизни. Будьте амбициозны, креативны, трудолюбивы - и тогда все в вашей жизни сложится успешно, - обратился к учащимся мэр Сочи.

В День конституции РФ на курорте организовали патриотическую акцию. Волонтеры выдали жителям и гостям города ленты с флагом России. А на уличных экранах Сочи разместили герб и флаг страны.