Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев вручил 13 почетных знаков «Доброволец Краснодарского края». Еще 15 волонтеров получили благодарности от губернатора и спикера ЗСК. Глава региона посетил форум добровольцев. Он осмотрел тематические площадки, размещенные в холле Краснодарского театра драмы имени М. Горького.

- На Кубани за три года увеличилось количество добровольцев. Сейчас их примерно 120 тысяч человек. Благодарю за столь важную и необходимую работу. Также за сострадание и великодушие. Такое стремление и благородный труд достойны самых высоких наград, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что волонтеры-медики на тематических площадках форума представили выставку оборудования и мастер-класс по первой помощи. Добровольцы из области культуры провели викторину по достопримечательностям края.

Кроме того, рассказали о своей работе участники регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеры Победы, благотворительный фонд помощи детям «Край добра» и волонтеры «серебряного» возраста.