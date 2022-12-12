Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 16:03

В Краснодаре до конца года проверят состояние всех детских площадок

На месте старых травмоопасных объектов установят новые
Мария ЧАЛАЯ
Евгений Наумов поручил проанализировать состояние детских площадок. Фото: krd.ru.

Евгений Наумов поручил проанализировать состояние детских площадок. Фото: krd.ru.

В Краснодаре до конца года проверят состояние всех детских площадок. Такое поручение дал глава города на аппаратном совещании. Он обратил внимание на неподобающий вид и травмоопасность объектов.

- Состояние ужасное. Оно опасно для детей. Я понимаю, что часть детских площадок находится под контролем управляющих компаний, а часть — на муниципальной земле. Но нужно наводить порядок везде. Дети должны расти в достойных условиях, - сообщил Евгений Наумов.

Во всех внутригородских округах до конца года сформируют рабочую группу. Она проведет полную проверку всех детских площадок.