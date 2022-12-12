Сельхозпредприятие Кубани повысило выработку на 40%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Предприятие Кубани увеличило выработку на 40% благодаря бережливым технологиям. Компания «Путиловец Юг» оптимизировала процесс обслуживания и ремонта автотехники. Работы проходили совместно с экспертами Регионального центра компетенций.

- В нынешних условиях санкционного давления агротехники мало, а доступ к ней ограничен. Поэтому важно оптимизировать работу предприятий, которые занимаются ее ремонтом и обслуживанием, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что в течение полугода рабочая группа предприятия прошла обучение основным инструментам бережливого производства. Была оптимизирована система планирования ремонта. Также обеспечили своевременное предоставление запасных частей и рационально организовали рабочие места.

В результате время протекания процесса уменьшилось на 33%. Кроме того, количество подаваемых заявок на ремонт снизилось на 40%, а выработка увеличилась на 40%.