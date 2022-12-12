Реконструкцию «Авроры» временно приостановили. Фото: krd.ru.

Сергей Галицкий ищет нового подрядчика для реконструкции «Авроры» в Краснодаре. Работы не могут закончить из-за санкций в отношении России.

- В рамках исполнения проекта инвестором привлекались к разработке проектной документации подрядные организации из стран Европейского союза. На данный момент они не могут реализовать свои обязательства по причине санкционной торговой политики указанных стран, - сообщили в администрации города.

Уточняется, что инвестором планировалось использовать материалы, поставляемые из стран Европейского союза. Сейчас это невозможно сделать по целому ряду обстоятельств.