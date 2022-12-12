Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 19:28

Бывшего мэра Краснодара наградили орденом Мужества

Торжественная церемония прошла в Кремле
Мария ЧАЛАЯ
Фото: военно-гражданская администрация Херсонской области

Фото: военно-гражданская администрация Херсонской области

Бывшего мэра Краснодара наградили орденом Мужества. Сейчас Андрей Алексеенко занимает должность главы правительства Херсонской области. его наградил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

- Андрей Алексеенко был отмечен наградой «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в чрезвычайной ситуации, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга», - сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

Уточняется, что торжественная церемония прошла 12 декабря в Кремле.