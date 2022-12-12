Фото: военно-гражданская администрация Херсонской области

Бывшего мэра Краснодара наградили орденом Мужества. Сейчас Андрей Алексеенко занимает должность главы правительства Херсонской области. его наградил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

- Андрей Алексеенко был отмечен наградой «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в чрезвычайной ситуации, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга», - сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

Уточняется, что торжественная церемония прошла 12 декабря в Кремле.