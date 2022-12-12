В Краснодаре осудили председателя ЖСК за кражу 189 млн рублей

В Краснодаре осудили председателя ЖСК «Школьный»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Краснодаре осудили председателя ЖСК за кражу 189 миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрел Прикубанский районный.
Председателя ЖСК «Школьный» и двоих его знакомых обвиняли в мошенничестве. Его совершили организованной группой в особо крупном размере.
- По версии следствия, председатель жилищно-строительного кооператива с 2016 по 2020 год собрал с 349 пайщиков 188 миллионов 912 тысяч рублей под предлогом возведения многоквартирного дома в поселке Краснодарском. Он не завершил строительство в установленный срок, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Уточняется, что к моменту принятия судебного решения обвиняемые почти достроили две из трех очередей дома. Они передали квартиры пайщикам. Собственники, которые захотели остаться членами ЖСК, оформили допсоглашения. Их перевели в следующие литеры.
Суд признал подсудимых виновными. Председателя осудили на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Его сообщники получили 3 года условно с испытательным сроком на 3 года.