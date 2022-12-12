В Краснодаре осудили председателя ЖСК за кражу 189 млн рублей

В Краснодаре осудили председателя ЖСК «Школьный» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре осудили председателя ЖСК за кражу 189 миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрел Прикубанский районный.

Председателя ЖСК «Школьный» и двоих его знакомых обвиняли в мошенничестве. Его совершили организованной группой в особо крупном размере.

- По версии следствия, председатель жилищно-строительного кооператива с 2016 по 2020 год собрал с 349 пайщиков 188 миллионов 912 тысяч рублей под предлогом возведения многоквартирного дома в поселке Краснодарском. Он не завершил строительство в установленный срок, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что к моменту принятия судебного решения обвиняемые почти достроили две из трех очередей дома. Они передали квартиры пайщикам. Собственники, которые захотели остаться членами ЖСК, оформили допсоглашения. Их перевели в следующие литеры.

Суд признал подсудимых виновными. Председателя осудили на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Его сообщники получили 3 года условно с испытательным сроком на 3 года.